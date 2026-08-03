Piden mejorar el acceso al ITSSLP

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Estudiantes que asisten al Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP), ubicado en Villa de Pozos, mencionaron que hace falta una vialidad alterna que conecte a esta institución de manera directa con la cabecera municipal de este municipio, pues, hasta ahora, la única vía de conexión es la carretera 57 o bulevar San Luis que, en horarios pico, se satura "terriblemente".

Si bien en estos momentos se hallan de vacaciones, algunos de los alumnos comentaron que una de las grandes carencias de la institución es que está situada a cuatro kilómetros y medio de la cabecera municipal que es donde reside gran parte de las y los estudiantes, distancia que, en teoría, se debería poder recorrer en poco más de 10 minutos, pero que en la práctica se lleva más de 20 minutos debido al intenso tráfico.

Aparte de la carretera 57, la otra vía que comunica rumbo al ITSSLP es el Antiguo Camino a Santa María del Río, pero, de cualquier forma, hay un punto en el que hay que cruzar la lateral de la 57 hacia el lado de la Zona Industrial más allá de la Estación de Bomberos para poder cruzar hacia la avenida Lago Danés y así llegar al Instituto.

Esta última avenida, Lago Danés, es la única vía de entrada al Tecnológico y sólo conecta con los diferentes cotos de Residencial Los Lagos, pero sin salidas internas a otros puntos del municipio poceño.

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Para colmo, hay estudiantes que residen en la capital del estado, para los que llegar a su centro de estudios implica un trayecto de poco más de 15 kilómetros desde la alameda "Juan Sarabia" que, en el mejor de los casos, se hace en media hora cuando el tráfico no es muy intenso.