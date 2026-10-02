Piden no tirar basura que tape drenajes

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La falta de cuidado en la disposición de residuos por parte de la ciudadanía continúa generando acumulaciones de basura en coladeras, puentes y puntos de desfogues, situación que podría complicar la atención de nuevas lluvias atípicas, advirtió Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino.

El funcionario señaló que, pese a los trabajos preventivos y los operativos que mantiene el municipio en alrededor de 67 puntos críticos de la ciudad, las cuadrillas siguen encontrando principalmente botellas de plástico, envolturas de alimentos y otros residuos que son arrastrados hacia la infraestructura de drenaje y dificultan el desalojo del agua.

Mendieta Rivera explicó que las lluvias recientes se han caracterizado por concentrar grandes cantidades de agua en periodos cortos, por lo que el Ayuntamiento mantiene vigilancia permanente y recorridos coordinados con Protección Civil, Seguridad Publica, Servicios Municipales e Interapas. Indicó que se prevé la continuidad de precipitaciones, por lo que los equipos permanecerán activos para intervenir puentes, alcantarillas y zonas de desfogue.