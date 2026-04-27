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Piden penalizar denuncias falsas contra maestros

Las sanciones actuales no inhiben las denuncias falsas que dañan la reputación y seguridad de funcionarios.

Por Samuel Moreno

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
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Piden penalizar denuncias falsas contra maestros

Una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado plantea endurecer las sanciones por denuncias falsas cuando éstas se dirijan contra servidores públicos, incluyendo de manera específica al personal docente, al considerar que este tipo de conductas ha ido en aumento en San Luis Potosí.

Proyecto para aumentar penas por denuncias falsas

El proyecto, impulsado por el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, propone adicionar un párrafo al Artículo 286 Bis del Código Penal estatal para establecer que, en estos casos, la pena se incremente hasta en una mitad.

De acuerdo con la exposición de motivos, en los últimos años se ha registrado un incremento significativo de acusaciones infundadas, particularmente contra funcionarios públicos, lo que ha generado afectaciones no solo en el ámbito legal, sino también en la reputación, estabilidad laboral y seguridad personal de los involucrados.

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Vulnerabilidad del personal docente ante denuncias falsas

El documento advierte que las sanciones actuales —de dos a seis años de prisión y multas económicas— resultan insuficientes para inhibir estas prácticas cuando el señalamiento impacta directamente a quienes desempeñan una función pública.

En el caso del sector educativo, se señala que el personal docente se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, debido al contacto directo y cotidiano que mantiene con la ciudadanía, lo que los expone a señalamientos que, aun cuando no prosperan, derivan en procesos administrativos, penales y sociales con consecuencias duraderas.

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