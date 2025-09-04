logo pulso
Piden sancionar abusos en programas sociales

Se debe ser estricto en la vigilancia de los apoyos: diputada García

Por Leonel Mora

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Piden sancionar abusos en programas sociales

En el tema de abusos en los programas sociales del Bienestar, la diputada local Nancy Jeanine García Martínez, consideró que se debe ser estricto en la vigilancia de los apoyos y sancionar a quien lo merezca.

      Puso como ejemplo el caso de empresas que buscan beneficiarse de las becas de quienes participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cambio de asegurarles un empleo, firmas a las que, en su opinión, se les debería de negar el acceso a dicho programa.

“Se debe revisar y ser muy estrictos en este tema. A quienes se les sorprenda haciendo eso, mediante denuncia de los propios jóvenes beneficiarios, se les debe sancionar”, expuso la legisladora morenista.

     Enseguida, agregó: “La idea es que ellos se capaciten, aprendan y puedan posteriormente tomar un trabajo o continuar estudios encaminados a eso en lo cual se capacitaron. Es importante que se vea y se ponga énfasis en esto, que se sancione. La sanción sería en el sentido de que le quiten a esa empresa, en primer lugar, la oportunidad de tener en sus filas a beneficiarios de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”.

    Otro tipo de abuso que se ha denunciado en medios informativos, es el que presuntamente cometen familiares de adultos mayores que quitan las tarjetas bancarias a los beneficiarios para retirar la pensión bimestral.

De momento, la diputada García Martínez no mencionó si es necesaria alguna reforma de ley a nivel estatal para sancionar y frenar dichos abusos.

