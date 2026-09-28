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Plaga de langosta devora cultivos

Con 15 camionetas y 30 agentes, Sedarh busca evitar que la langosta cause daños mayores en la región.

Por Samuel Moreno

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Plaga de langosta devora cultivos
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      Una plaga de langosta ya afectó alrededor de 70 hectáreas en cuatro municipios de la Huasteca potosina, por lo que autoridades agropecuarias reforzaron las labores de monitoreo y control ante el riesgo de que las mangas se desplacen hacia nuevas zonas productivas.

      Detalles confirmados

      El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, informó que personal de sanidad vegetal confirmó la presencia de una manga de langosta en la zona serrana de Santa Catarina, con desplazamiento hacia Lagunillas, así como algunas áreas de Tamasopo y Rayón.

      Aunque hasta el momento la superficie afectada no representa pérdidas de gran magnitud, el funcionario advirtió que el principal riesgo se encuentra en la capacidad de desplazamiento de estos insectos, ya que podrían llegar a zonas donde se cultiva caña, cítricos y cereales, además de afectar pastizales. Por ello, señaló que se buscarán recursos adicionales para fortalecer las acciones de combate y evitar que la plaga alcance una mayor extensión.

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      Acciones de la autoridad

      Díaz Salinas destacó que para pequeños productores una afectación de una hectárea puede representar un impacto considerable en sus ingresos, por lo que se mantiene vigilancia permanente para detectar nuevos puntos de presencia. La dependencia también realiza recorridos y coloca trampas para identificar otros posibles problemas fitosanitarios en las regiones productivas.

      Para estas labores, la Sedarh dispone actualmente de 15 camionetas y 30 agentes de sanidad vegetal, quienes realizan recorridos y acciones de control en campo.

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