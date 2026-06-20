Plaguicidas afectan a insectos polinizadores

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Plaguicidas, expansión urbana, pérdida de áreas verdes y la falta de reconocimiento de especies como los murciélagos están entre los principales factores que afectan a los polinizadores en San Luis Potosí, advirtieron integrantes del Colectivo de

Divulgación para la Protección y Conservación de los

Polinizadores (POLLEN), quienes señalaron que estas

problemáticas se reflejan tanto a nivel local como mundial y requieren mayor atención social, académica e institucional.

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Mariana Aguirre, Jessica Morales y Pedro Pablo Rayo,

integrantes del colectivo, explicaron que su trabajo se centra en la divulgación científica y ambiental para visibilizar el papel de los polinizadores y generar conciencia sobre su importancia en los ecosistemas. Además, indicaron que muchos de estos organismos

pasan desapercibidos pese a los beneficios que aportan, por lo que buscan difundir investigaciones académicas y promover

acciones que fortalezcan

su protección.

Entre las principales amenazas mencionaron el uso de

plaguicidas en actividades agrícolas, los cuales, aunque ayudan a controlar plagas y malezas en cultivos, también afectan a

insectos polinizadores. A ello sumaron la percepción negativa hacia algunas especies, como los murciélagos, que en la cultura general suelen asociarse con riesgos, pese a que la mayoría son benéficos para el equilibrio ambiental. También señalaron que la expansión de la mancha urbana reduce las áreas verdes

disponibles, lo que obliga a los polinizadores a desplazarse

mayores distancias y enfrentar condiciones más adversas.

Los integrantes de POLLEN plantearon que una alternativa para mitigar estos efectos es el uso de plantas y flores nativas en

espacios públicos y hogares, ya que favorecen la alimentación y supervivencia de los polinizadores. Mencionaron que ya existen iniciativas locales como jardines para polinizadores, así como eventos de divulgación, entre ellos "Polinizarte", además de

colaboraciones con espacios como Casa Colorada y

organizaciones como Qué Onda la Paz, que han abierto espacios para difundir información y acercar el tema a la ciudadanía.

Sobre las zonas de mayor vulnerabilidad en la entidad, señalaron que aún falta información derivada de estudios académicos para identificar con precisión los puntos de riesgo, aunque

consideraron que regiones con alta actividad agrícola, como la Huasteca por el cultivo de caña, podrían presentar mayor

afectación. En ese sentido, subrayaron la necesidad de fortalecer la investigación y la divulgación para atender

esta problemática.