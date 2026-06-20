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Plaguicidas afectan a insectos polinizadores

A ello se suma percepción negativa hacia los murciélagos

Por Ana Paula Vázquez

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Plaguicidas afectan a insectos polinizadores
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      Plaguicidas, expansión urbana, pérdida de áreas verdes y la falta de reconocimiento de especies como los murciélagos están entre los principales factores que afectan a los polinizadores en San Luis Potosí, advirtieron integrantes del Colectivo de 

      Divulgación para la Protección y Conservación de los 

      Polinizadores (POLLEN), quienes señalaron que estas 

      problemáticas se reflejan tanto a nivel local como mundial y requieren mayor atención social, académica e institucional.

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      Mariana Aguirre, Jessica Morales y Pedro Pablo Rayo, 

      integrantes del colectivo, explicaron que su trabajo se centra en la divulgación científica y ambiental para visibilizar el papel de los polinizadores y generar conciencia sobre su importancia en los ecosistemas. Además, indicaron que muchos de estos organismos 

      pasan desapercibidos pese a los beneficios que aportan, por lo que buscan difundir investigaciones académicas y promover 

      acciones que fortalezcan 

      su protección.

      Entre las principales amenazas mencionaron el uso de 

      plaguicidas en actividades agrícolas, los cuales, aunque ayudan a controlar plagas y malezas en cultivos, también afectan a 

      insectos polinizadores. A ello sumaron la percepción negativa hacia algunas especies, como los murciélagos, que en la cultura general suelen asociarse con riesgos, pese a que la mayoría son benéficos para el equilibrio ambiental. También señalaron que la expansión de la mancha urbana reduce las áreas verdes 

      disponibles, lo que obliga a los polinizadores a desplazarse 

      mayores distancias y enfrentar condiciones más adversas.

      Los integrantes de POLLEN plantearon que una alternativa para mitigar estos efectos es el uso de plantas y flores nativas en 

      espacios públicos y hogares, ya que favorecen la alimentación y supervivencia de los polinizadores. Mencionaron que ya existen iniciativas locales como jardines para polinizadores, así como eventos de divulgación, entre ellos "Polinizarte", además de 

      colaboraciones con espacios como Casa Colorada y 

      organizaciones como Qué Onda la Paz, que han abierto espacios para difundir información y acercar el tema a la ciudadanía.

      Sobre las zonas de mayor vulnerabilidad en la entidad, señalaron que aún falta información derivada de estudios académicos para identificar con precisión los puntos de riesgo, aunque 

      consideraron que regiones con alta actividad agrícola, como la Huasteca por el cultivo de caña, podrían presentar mayor 

      afectación. En ese sentido, subrayaron la necesidad de fortalecer la investigación y la divulgación para atender 

      esta problemática.

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