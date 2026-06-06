Pocas son las sanciones por tala inmoderada de arbolado urbano

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí, ha emitido únicamente ocho sanciones relacionadas con tala incorrecta, poda excesiva o afectaciones irregulares al arbolado urbano de enero de 2021 la fecha, de acuerdo con información oficial proporcionada por la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos a través de una solicitud de transparencia.

La respuesta emitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 240474426000084, detalla que en poco más de cinco años se integraron ocho expedientes por infracciones vinculadas con la afectación indebida de árboles en el municipio. De ese total, siete expedientes permanecen con estatus de "activa", mientras que uno fue dado de baja al determinarse que no existía riesgo que justificara una sanción.

Los registros señalan que la mayoría de los procedimientos continúan en proceso de resolución. Los expedientes identificados con los folios 20, 38, 324, 415, 417 y 418 permanecen abiertos y sin una resolución definitiva. Solo uno de los casos, correspondiente al folio 39, aparece como sanción pagada.

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí para este año fiscal, se contemplan una multa de 100 a 500 UMAs por tala o derribo de árbol sin autorización en área verde municipal según el Reglamento de Parques y Jardines Públicos del Municipio, lo que equivale a un monto que oscila entre los 11 mil 731 a los 58 mil 655 pesos, mientras que la multas por podas severas sin autorización superan las 30 UMAs, es decir más de 3 mil 500 pesos.

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Cabe resaltar que pese a esta situación, el ayuntamiento capitalino informó a finales del mes de mayo que recibió por cuarta ocasión consecutiva el distintivo internacional "Ciudad Árbol" el cual es otorgado por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Arbor Day Foundation.