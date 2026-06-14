Resueltos, solo 10% de casos laborales

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Con un promedio anual de mil 891 expedientes en materia laboral en los últimos seis años, el Poder Judicial de San Luis Potosí solo solucionó el 10 por ciento del total de casos abiertos.

Supremo Tribunal de Justicia y acumulación de expedientes

Entre el 2020 y el 2025, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) acumuló 11 mil 348 expedientes laborales, posicionándose como el doceavo órgano jurisdiccional con más asuntos del país.

Los medios corresponden a todos los tipos de procedimientos, independientemente de la competencia del órgano jurisdiccional y del estatus de admisión de la demanda en los procedimientos en donde aplican estas variables.

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Estadísticas y estado de los casos laborales

De todos los casos, 11 mil 068 quedaron radicados o que tuvieron competencia, y donde solo se consideraron: ordinario, especial individual, especial colectivo, huelga, colectivo de naturaleza económica y para procesal.

En tanto, 9 mil 115 se tratan de expedientes en los que se admitió la demanda, o sea, ordinario, especial individual, especial colectivo y colectivo de naturaleza económica, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los expedientes en proceso de resolución llegaron a 6 mil 097 y mil 170 catalogados como resueltos, complementó el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (RALABE).

Si bien los 6 mil 097 ya están próximos a confirmarse todavía no se concretan, por ende, solo el 10 por ciento de los expedientes documentados en el último sexenio en el Supremo Tribunal se declararon como solucionados.