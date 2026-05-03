Policía municipal, la de menor confianza

Al igual que, en otros municipios del país, para la población de 18 años y más de la capital potosina, de entre seis corporaciones militares y de seguridad pública, la Guardia Municipal es la que tiene el menor indicador de mucha o algo de confianza, lo mismo con un desempeño muy o algo efectivo.

Encuesta ENSU revela niveles de confianza en corporaciones de seguridad

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en el primer trimestre del 2026 el 90.5 por ciento de los encuestados dijo que las Fuerza Aérea Mexicana es la instancia con el mayor porcentaje de mucha o algo de confianza.

Le siguieron la Secretaría de Marina (Semar) con el 88.7 por ciento; el Ejército con el 87 por ciento; la Guardia Nacional (GN) con el 74.7 por ciento; la Guardia Civil Estatal (GCE) con el 62 por ciento y la Guardia Municipal capitalina con el 58.1 por ciento.

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Evaluación del desempeño de las corporaciones según ENSU

A su vez, la evaluación del desempeño siguió casi la misma tendencia salvo algunas modificaciones, pues el Ejército registró un 92.2 por ciento; la Fuerza Aérea Mexicana con 88.4 por ciento; y la Semar con el 88.2 por ciento.

En tanto, la GN con el 78.8 por ciento; la GCE con el 60.8 por ciento y la Guardia Municipal capitalina con el 49.2 por ciento.

Es decir, la mayoría de los habitantes de la ciudad no confían en su propia policía, ni tampoco la consideran lo suficientemente eficiente, de acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En redes se ha denunciado que la policía capitalina y la GCE establecen criterios "peculiares" para revisar principalmente a jóvenes, consistente en que si portan las denominadas "mariconeras" son sujetos para ser inspeccionados.

La crítica social se centra en que tales "protocolos" de seguridad pública lo ejecutan en la zona centro o la periferia, dejando de lado el sector poniente o acomodado. Es decir, hasta cierto punto, una política policial clasista.