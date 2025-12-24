Pondrán candados a los "Reyitos" en ley electoral
La alcaldesa hombre del PVEM obtuvo el triunfo en Venado en los comicios de 2024
Las acciones afirmativas en las candidaturas electorales locales, podrían ampliarse en el próximo proceso electoral para incluir no solo a mujeres, sino también a personas indígenas, jóvenes y migrantes, junto con la incorporación de 'candados' legales destinados a evitar simulaciones en el registro de aspirantes bajo estos esquemas, dijo el diputado local Rubén Guajardo Barrera.
El planteamiento surge en un contexto de revisión normativa rumbo al proceso electoral local que iniciará el 15 de noviembre del 2026, una fecha que abre un periodo más amplio para el análisis de ajustes legales, a diferencia de un arranque en enero, que habría limitado la discusión y la implementación de nuevas disposiciones.
Dentro de este escenario, Guajardo Barrera, señaló la necesidad de establecer mecanismos claros que garanticen que las candidaturas asignadas mediante acciones afirmativas sean ocupadas exclusivamente por personas pertenecientes a los grupos para los que fueron creadas, con el fin de evitar distorsiones en su aplicación.
El señalamiento cobra relevancia a partir del antecedente registrado en 2024 en el municipio de Venado, donde un hombre accedió a una candidatura al registrarse como mujer, situación que evidenció vacíos en los controles legales y administrativos para la asignación de estos espacios.
En ese proceso electoral, José Reyes "Reyitos" Martínez Rojas, postulado por la coalición Morena, PT y PVEM, obtuvo el triunfo para la alcaldía de Venado tras registrarse ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) asumiéndose como mujer, caso que, de acuerdo con Guajardo Barrera, refuerza la necesidad de establecer candados que protejan el sentido original de las acciones afirmativas.
