Por llegar, dos empresas a Villa de Reyes

Dos grandes empresas de origen asiático, una de la industria automotriz y otra de alimentos, están a casi nada de cerrar acuerdo para edificar sus inmuebles y comenzar operaciones en los parques industriales World Trade Center y Logistik, informó Alfonso Rodríguez Baldazo, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villa de Reyes.

Las inversiones serán anunciadas pronto por el Gobierno del Estado, aseguró el funcionario. Precisó que los esfuerzos que está haciendo el Gobierno del Estado se están materializando en Villa de Reyes, municipio que ya trabaja con 128 empresas en sus parques industriales, además de otras 13 en construcción, y están en vías de cerrar las otras dos nuevas inversiones, que anunciarán en los próximos días.

Ambas empresas fortalecerán la cadena de proveeduría de las empresas mexicanas con las empresas norteamericanas.

Consideró que San Luis Potosí y Villa de Reyes tienen un potencial fuerte para ser aliados estratégicos de las empresas estadounidenses y se debe aprovechar también la oportunidad que ofrece el tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC), para aprovechar áreas de oportunidad en materia de intercambio comercial.

Agregó que ya se está viendo en Villa de Reyes una nueva oportunidad para integrar las empresas de todos los tamaños de San Luis Potosí con las grandes industrias que exportan de manera que todo mundo gane con la proveeduría o en su caso con la salida de productos terminados.