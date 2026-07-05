Poste de cableado representa un peligro

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Un poste de madera utilizado para cableado de telecomunicaciones permanece inclinado sobre la calle Lanzagorta, en la cabecera municipal de Soledad, situación que ha obligado a acordonar el área debido al riesgo que representa para quienes transitan por la zona.

El poste presenta una fractura en la base, lo que provocó que quedara sostenido únicamente por el cableado y un soporte provisional de madera. En el sitio fue colocada cinta con la leyenda de "Peligro" para impedir el paso de peatones sobre la banqueta.

Las imágenes muestran que la estructura se encuentra recargada hacia una barda y sobre el acceso de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Lanzagorta y Chapultepec, mientras que el cableado permanece tenso sobre la vialidad.

Vecinos señalaron que el temor es que, ante la presencia de lluvias o fuertes ráfagas de viento, el poste pueda colapsar y ocasionar daños a personas, por lo que solicitaron la intervención de la empresa responsable del cableado y de las autoridades correspondientes para retirar la estructura y sustituirla.

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Aunque el área fue delimitada para prevenir accidentes, el paso peatonal.

se encuentra parcialmente obstruido, por lo que quienes circulan por el lugar deben descender a la carpeta asfáltica para continuar su trayecto, incrementando el riesgo para los transeúntes.