Cinco lesionados en un percance carretero de Xilitla

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XILITLA.- Un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera federal 120, dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, además de otro niño que sufrió una crisis nerviosa.

El percance sucedió en el tramo carretero Xilitla–San Juan del Río, a la altura del paraje conocido como La Ceiba, donde colisionaron un camión de paquetería de la empresa Castores y una camioneta Nissan tipo pick up de doble cabina.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil Municipal y Seguridad Pública Municipal se trasladaron al sitio para brindar auxilio a los ocupantes de ambas unidades. En el vehículo particular viajaban varias personas que resultaron con diversas lesiones a consecuencia del impacto.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, entre los afectados había tres adultos y dos menores de edad, quienes fueron estabilizados por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladados al Hospital Básico Comunitario para recibir atención médica especializada.

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Además, un menor más fue valorado en el lugar por paramédicos, ya que presentó una crisis nerviosa derivada del accidente, aunque no requirió traslado hospitalario. Las corporaciones de auxilio y seguridad implementaron las maniobras necesarias para atender la emergencia, resguardar la zona y facilitar las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las causas que originaron la colisión.