Pozos aún no actualiza ingresos del Predial

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En la Plataforma Estatal de Transparencia (PETS), no existe información actualizada sobre los ingresos del gobierno de Villa de Pozos por el cobro del Impuesto Predial. El último dato disponible es el de enero del presente año, cuando se informó de ingresos por poco más de 44 millones de pesos bajo el concepto "Impuestos sobre el patrimonio", correspondiente al numeral 84 IV A de las obligaciones de Transparencia.

Para el resto de los meses de 2026 ya concluidos (febrero, marzo, abril y mayo), los archivos de Excel aparecen con el mensaje "No se generó información" o bien con vínculos o "links" que llevan a un documento oficial del gobierno poceño que explica que los informes sobre los ingresos referidos (sobre el patrimonio) están en proceso de generación y que se cargarán en la plataforma de Transparencia "posteriormente en los meses posteriores" (sic), así como en la presentación de la cuenta anual.

Así las cosas, el único dato disponible es que, en enero de este año, el gobierno municipal logró recaudar 44 millones 858 mil 398.86 pesos por "Impuestos sobre el patrimonio", concepto que incluye el impuesto predial.

Recientemente, fuentes oficiales de Villa de Pozos informaron que durante el primer trimestre de este 2026 "se superaron las expectativas con un incremento cercano al 60 por ciento en la recaudación en comparación con el mismo periodo del año anterior", pero no se revelaron cifras precisas de dinero del primer trimestre de este año o del anterior.

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