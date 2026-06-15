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Predomina adicción a alcohol y marihuana

Titular del Temazcalli señala que la mayoría acaba el tratamiento

Por Rubén Pacheco

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Predomina adicción a alcohol y marihuana
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      De las 76 personas atendidas entre enero y el 12 de junio del 2026 en el área de rehabilitación, la mayoría ingresaron por problemas de adicción al alcohol y la marihuana, informó René Contreras Flores, director general del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación.

      Sin embargo, el directivo estatal añadió que también acudieron al centro de atención, debido al consumo de drogas como  la cocaína y el cristal.

      Dijo que los pacientes acuden con su familia porque consideran que ya tocaron fondo, es decir, necesitan recibir atención integral de urgencia por parte de personal experto.

      Reveló que, del total de usuarios de entre 18 a 59 años de edad, el 90 por ciento cumple con la terapia rehabilitadora para posteriormente continuar con el seguimiento clínico y psicológico.

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      "Son pacientes de los dos géneros, población femenil y varonil, pero ahorita el porcentaje es 70 por ciento varones y 30 por ciento, mujeres", complementó.

      Especificó que, si bien los usuarios provienen de todos los municipios del estado, la mayor parte corresponde a municipios de la zona metropolitana.

      Explicó que la atención brindada en el espacio del seguimiento, consiste en 90 días de rehabilitación especializada en psicología y psiquiatría.

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