Preparan regreso a clases 50 mil trabajadores de la educación

Del 7 al 9 de enero, planteles de todo el estado llevan a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), como parte de los trabajos previos al regreso a clases programado para el lunes 12 de enero.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informaron que en estas jornadas participan alrededor de 50 mil trabajadores de la educación, entre personal docente, directivo, de supervisión y administrativo.

Durante el CTE, el personal escolar realiza actividades de planeación y análisis académico, así como revisión de estrategias pedagógicas, con el objetivo de preparar el arranque formal de clases tras el periodo vacacional.

