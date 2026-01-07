logo pulso
Preparan regreso a clases 50 mil trabajadores de la educación

Del 7 al 9 de enero se realiza el Consejo Técnico previo al 12 de enero

Por Redacción

Enero 07, 2026 11:43 a.m.
A
Preparan regreso a clases 50 mil trabajadores de la educación

Del 7 al 9 de enero, planteles de todo el estado llevan a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), como parte de los trabajos previos al regreso a clases programado para el lunes 12 de enero.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informaron que en estas jornadas participan alrededor de 50 mil trabajadores de la educación, entre personal docente, directivo, de supervisión y administrativo.

Durante el CTE, el personal escolar realiza actividades de planeación y análisis académico, así como revisión de estrategias pedagógicas, con el objetivo de preparar el arranque formal de clases tras el periodo vacacional.

