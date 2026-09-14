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Presas no aumentan su nivel, pese a lluvias

Por Rubén Pacheco

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Presas no aumentan su nivel, pese a lluvias
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      Aunque se han registrado lluvias en las últimas semanas, éstas no han generado almacenamiento en las presas de la zona metropolitana, pues prácticamente se mantiene el mismo porcentaje de los últimos dos meses, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Sin embargo, matizó que los porcentajes actuales de capacidad son favorables para garantizar el abasto de agua potable para los habitantes metropolitanos.

      "Es un buen nivel el que tienen las presas, pero lamentablemente no ha subido como nosotros hubiéramos querido o pronosticado. La gran ventaja, es que hay un gran volumen que garantiza el almacenamiento de agua, al menos en cantidad", subrayó.

      Describió que la presa San José registra un almacenamiento de entre el 75 y 80 por ciento, cuya capacidad brinda servicio a gran parte de las colonias de la zona metropolitana.

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      En tanto, el acueducto de 

      El Realito reporta un almacenaje del alrededor del 51 por ciento, complementó el funcionario estatal.

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