Presentan presidente del Consejo Interreligioso

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En un mensaje conjunto, el Consejo Interreligioso presentó a su nuevo presidente

para el periodo 2026-2029, y un pronunciamiento en defensa de la familia natural mediante la unión integrada por hombre y mujer y la prevalencia de los hijos naturales y adoptados para vivir en un matrimonio tal y como se define en los credos de cada una de las religiones y como también está contenido en los tratados internacionales que México ha firmado.

El pronunciamiento firmado por el pastor Josué Martínez, de la iglesia central Discípulos de Cristo; el pastor Erick Sánchez Herrera, de la Iglesia Evangélica de Asambleas de Dios; el pastor David Medina Pérez, nuevo presidente del Consejo interreligioso de San luis Potosí; el maestro Cristian Badillo, director general de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa; Gabriel Rosas, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días; el presbítero Marco Antonio Luna Aguilar, en representación de la Arquidiócesis de San Luis Potosí y el abogado Jonathan Morgado, representante legal de la iglesia católica, establece que los niños merecen ser criados y educados por un padre y una madre naturales que honren sus votos matrimoniales. Se pronuncian por el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural que se le reconoce a cualquier

ser humano.

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Se pronuncian por la libertad religiosa como una forma de seguir los dictados de la conciencia en materia de la verdad fundamental.