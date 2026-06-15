Presidenta del STJSLP haría periodo por 4 años

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El periodo de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí podría pasar de dos a cuatro años, de prosperar una iniciativa de reforma que será presentada ante el Congreso del Estado, para modificar diversos aspectos de la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

La propuesta, impulsada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández, plantea además cambiar el mecanismo de designación de la Presidencia para que la persona titular sea elegida por las magistraturas integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Actualmente, la legislación establece un esquema distinto derivado de la reforma judicial aprobada en la entidad.

La iniciativa también propone modificar el procedimiento para cubrir vacantes definitivas en magistraturas y juzgados. -En casos de renuncia, fallecimiento o destitución, los cargos serían ocupados temporalmente por personas secretarias de acuerdos designadas por las instancias competentes, hasta que se lleve a cabo la elección correspondiente para cubrir la vacante.

Entre los cambios planteados se incluyen licencias médicas con goce de sueldo para magistradas, magistrados y personas juzgadoras, así como licencias de maternidad y paternidad. El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con la prevención de nepotismo, clientelismo y conflictos de interés dentro de los órganos encargados de la administración y disciplina judicial.

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La reforma contempla además la creación formal del Área de Comunicación Social del Poder Judicial, la incorporación de nuevas áreas de apoyo para la operación de los sistemas de gestión judicial y ajustes a las atribuciones de diversos órganos jurisdiccionales en materias civil y familiar. La iniciativa será presentada para su análisis y eventual dictaminación en el Congreso del Estado.