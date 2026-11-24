Presupuesto del Poder Judicial se implantará en nómina y obras
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El presupuesto del ejercicio fiscal 2027, se destinará entre otros rubros, al pago de la nómina y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Aunado a ello, precisó que una partida de la asignación de recursos públicos servirá para atender reparaciones en diferentes inmuebles de las cuatro regiones del estado. Especificó que los ajustes salariales corresponden a ciertas categorías que no son de base, sin embargo, no se han equiparado con los puestos que sí lo son.
En entrevista, la magistrada presidenta complementó que algunos juzgados al interior también recibirán intervenciones, dado que presentan diversas necesidades en infraestructura y otros rubros.
"Lo presentamos desde el 15 de octubre. El presupuesto está obviamente para lo que corresponde al pago del personal", concluyó. Para este año, el Poder Judicial del Estado ejerce mil 371 millones 857 mil 396 pesos, según el presupuesto de egresos del estado de San Luis Potosí.
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