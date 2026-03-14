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Presupuesto insuficiente pegará a dos campus: ZG

El rector subrayó que el incremento presupuestal recibido el año pasado fue de apenas 1.7 por ciento

Por Samuel Moreno

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Presupuesto insuficiente pegará a dos campus: ZG

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, advirtió que las limitaciones presupuestales que enfrenta la institución están frenando proyectos de crecimiento y obras de infraestructura en distintos campus, entre ellos el de Tamazunchale y la Facultad de Ciencias.

Limitaciones presupuestales afectan proyectos y obras en la UASLP

Explicó que actualmente la universidad mantiene diversas necesidades de mantenimiento en sus instalaciones, particularmente en la región Huasteca, donde las condiciones climáticas obligan a realizar trabajos de forma constante.

Mantenimiento constante en la región Huasteca por condiciones climáticas

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Estas limitaciones presupuestales representan un obstáculo para el desarrollo y la mejora de la infraestructura universitaria, afectando la calidad y continuidad de los servicios educativos en la UASLP.

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