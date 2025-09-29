logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

Prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 08:00 a.m.
A
Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

San Luis Potosí registrará este lunes intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves en zonas serranas y afectaciones en caminos y carreteras.

El estado también enfrentará rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mismas que podrían provocar caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas de 30 a 35 grados Celsius en la zona oriente del estado, mientras que en la zona metropolitana y el altiplano el ambiente será cálido, con tardes calurosas. Las mínimas oscilarán entre los 12 y 15 grados en promedio, sin descartar descensos mayores en regiones montañosas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque las precipitaciones más intensas se concentrarán en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla, el SMN recomendó a la población potosina mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante la posibilidad de lluvias fuertes durante las próximas horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP
Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

SLP

Redacción

Prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento

Llaman a planear las compras del Buen Fin
Llaman a planear las compras del Buen Fin

Llaman a planear las compras del Buen Fin

SLP

Samuel Moreno

Crece muerte materna en niñas embarazadas
Crece muerte materna en niñas embarazadas

Crece muerte materna en niñas embarazadas

SLP

Ana Paula Vázquez

Reporta Inegi dramática caída de nacimientos
Reporta Inegi dramática caída de nacimientos

Reporta Inegi dramática caída de nacimientos

SLP

Rubén Pacheco