Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

San Luis Potosí registrará este lunes intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves en zonas serranas y afectaciones en caminos y carreteras.

El estado también enfrentará rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mismas que podrían provocar caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas de 30 a 35 grados Celsius en la zona oriente del estado, mientras que en la zona metropolitana y el altiplano el ambiente será cálido, con tardes calurosas. Las mínimas oscilarán entre los 12 y 15 grados en promedio, sin descartar descensos mayores en regiones montañosas.

Aunque las precipitaciones más intensas se concentrarán en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla, el SMN recomendó a la población potosina mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante la posibilidad de lluvias fuertes durante las próximas horas.