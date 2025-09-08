logo pulso
Prevén lluvias en los próximos tres días en la Huasteca

En Tamazunchale y Tamasopo las lluvias ya han sido torrenciales

Por Huasteca Hoy

Septiembre 08, 2025 09:49 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Vaticina Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lluvias para la semana que comenzará.

En la Huasteca Potosina, como Tamazunchale y Tamasopo, las lluvias han sido torrenciales un par de días, sin embargo, en el norte de la Huasteca, solamente ha habido un par de días con actividad eléctrica y poca precipitación.

En Valles, este domingo 7 de septiembre ha habido lluvias puntuales en varias zonas del municipio, además de que hay un pronóstico de probabilidad de chubascos para al menos los tres primeros días de la semana.

Este segundo ciclo de lluvias, de este 2025 completaría los dos temporales de los que se valen los cañeros para poder tener mejor producción, de acuerdo con los representantes de estos productores.

EL PRONÓSTICO COMPLETO: 

