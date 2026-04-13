PRI usa alcaldía para afiliaciones

A pesar de que el uso de recursos públicos en materia electoral están prohibidos desde hace más de 30 años, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) utilizó la alcaldía de Villa Juárez para afiliar a empleados, entre otros, al secretario general de la presidencia municipal Osvaldo Cruz Martínez.

La propia institución política publicó la afiliación en la Alcaldía con todo y fotografías, en el perfil oficial del PRI estatal, el partido dirigido por la diputada local Sara Rocha Medina.

Acompañadas de un texto que a la letra dice, "Nos encontramos en jornadas de afiliación en el PRI San Luis Potosí, sumando voluntades y escuchando a la ciudadanía que cree en un mejor rumbo para nuestro estado", los responsables de la red social agregan una serie de fotografías, la primera de ellas, destacada, en la que aparece el funcionario Osvaldo Cruz Martínez en el proceso de afiliación, en el interior del Palacio Municipal.

Hasta anoche, la liga https://www.facebook.com/share/18YcH1maxp/ que promueve el contenido, todavía estaba activa. La persona operadora de la red social agrega en un comentario: "Hoy más que nunca, es momento de participar, de alzar la voz y de construir juntos el futuro que queremos".

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Por cierto, la publicación fue etiquetada a la página oficial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al dirigente Nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas, a la dirigente estatal Sara Rocha Medina, a una persona de nombre Paco Limas y a otro sitio de Facebook denominado Movimiento PRI.Mx San Luis Potosí.

Precisamente el uso de recursos y espacios públicos para beneficio del PRI les costó la gubernatura a Fausto Zapata y Gonzalo Martínez Corbalá. En vez de ayudarles, los militantes que incurrieron en irregularidades los perjudicaron.