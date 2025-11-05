PRI y Morena se confrontan por la inseguridad

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el diputado local Carlos Arreola Mallol, de Morena, protagonizó una confrontación verbal con la diputada Frinné Azuara, del PRI, luego de que ambos se acusaran mutuamente por el incremento de la violencia en el país, en particular tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso.

El intercambio surgió durante la intervención del también morenista Arreola, quien presentó un video alusivo al edil finado y responsabilizó a los gobiernos del PRI y PAN por las malas decisiones que, según dijo, originaron la actual crisis de inseguridad.

La discusión subió de tono y derivó en señalamientos directos, al punto de que la Mesa Directiva tuvo que cortar el micrófono al legislador morenista.

Como respuesta, la diputada Frinné Azuara sostuvo que Morena se ha convertido en un "narcogobierno" desde el inicio de la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, hace más de siete años y hoy continuada por Claudia Sheinbaum.

Agregó que el asesinato del alcalde de Uruapan es muestra de la incapacidad del gobierno federal para contener la violencia, y acusó al partido en el poder de justificar sus fallas responsabilizando a administraciones anteriores.

El incidente no pasó a mayores, aunque reflejó el clima de tensión política que persiste en torno al tema de la inseguridad en México.

