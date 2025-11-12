Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

El pasado viernes 7 de noviembre se llevó a cabo el Primer Congreso BNI Reconnect en San Luis Potosí, reuniendo a más de 800 empresarios, emprendedores y líderes de negocios interesados en fortalecer alianzas y expandir sus oportunidades de desarrollo.

El programa destacó la participación de conferencistas de reconocimiento nacional e internacional como Marcus Dantus, Ferenz Feher, Carlos Medina Plascencia y Alfonso Romero, quienes compartieron estrategias y experiencias sobre innovación, networking estratégico, liderazgo y crecimiento empresarial.

Expositores destacados en el congreso

El evento contó con una zona comercial integrada por marcas y organizaciones clave en el ecosistema empresarial, entre ellas:

Hyatt Regency, Laboratorios Coronado, Industriales Potosinos, Guskama, Ángel y Asociados, BIWO, Tequila Don Ramón (personalizado), Grupo SOADDI, MAGLOZ, TER Transportes, WB&A Consultoría Empresarial, RAMSA, Kauma Spa y OftaCare, Tlachtli, entre otros.

Su participación permitió el acercamiento a soluciones, servicios y oportunidades de colaboración para la comunidad empresarial asistente.

Como actividades complementarias, se realizó un breve rompehielo previo para generar los primeros acercamientos entre patrocinadores y ponentes, y al finalizar el congreso se llevó a cabo una convivencia con temática inspirada en la “Lucha Libre”, retomando el concepto de disrupción en los negocios abordado en una de las conferencias. Estas actividades promovieron un cierre distendido, favoreciendo la integración entre los asistentes.

Con esta primera edición, el Congreso BNI Reconnect se consolidó como un espacio estratégico para impulsar relaciones comerciales, fortalecer redes de apoyo empresarial y abrir nuevas oportunidades para el crecimiento de negocios en San Luis Potosí.