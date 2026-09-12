Procederán vs. municipios que incumplieron con policías

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Solo 25 municipios de 59, entregaron al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) información para acreditar el pago de al menos 14 mil pesos mensuales netos a sus policías, por lo que la dependencia prepara procedimientos de responsabilidad para los ayuntamientos que no comprueben el cumplimiento del salario establecido.

El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que la documentación será cruzada con los datos obtenidos por el área de auditoría para determinar qué municipios acreditaron el pago y cuáles presentan incumplimientos. Entre los municipios que entregaron información son Aquismón, Axtla de Terrazas, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del Maíz, Ébano, Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rayón, Rioverde, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, Santa María del Río, Santo Domingo, Tamasopo, Tanlajás, Villa de Hidalgo, Villa de Pozos, Xilitla y Zaragoza.

De manera adicional, el IFSE tiene información de auditoría que indica que San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles ya cumplen con el salario establecido, aunque no entregaron formalmente esa información al Instituto. Los tres ayuntamientos podrán presentar la documentación correspondiente antes de que se determine si existe alguna responsabilidad.

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) dispone de 30 días hábiles para realizar la revisión técnico-jurídica y posteriormente informar al IFSE. Con esta información y el resultado de su propia revisión, el Instituto determinará los procedimientos de responsabilidad correspondientes, que pueden derivar en sanciones desde una amonestación y multa hasta la inhabilitación.

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