logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Procederán vs. municipios que incumplieron con policías

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Solo 25 municipios de 59, entregaron al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) información para acreditar el pago de al menos 14 mil pesos mensuales netos a sus policías, por lo que la dependencia prepara procedimientos de responsabilidad para los ayuntamientos que no comprueben el cumplimiento del salario establecido.

      El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que la documentación será cruzada con los datos obtenidos por el área de auditoría para determinar qué municipios acreditaron el pago y cuáles presentan incumplimientos. Entre los municipios que entregaron información son Aquismón, Axtla de Terrazas, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del Maíz, Ébano, Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rayón, Rioverde, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, Santa María del Río, Santo Domingo, Tamasopo, Tanlajás, Villa de Hidalgo, Villa de Pozos, Xilitla y Zaragoza.

      De manera adicional, el IFSE tiene información de auditoría que indica que San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles ya cumplen con el salario establecido, aunque no entregaron formalmente esa información al Instituto. Los tres ayuntamientos podrán presentar la documentación correspondiente antes de que se determine si existe alguna responsabilidad.

      El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) dispone de 30 días hábiles para realizar la revisión técnico-jurídica y posteriormente informar al IFSE. Con esta información y el resultado de su propia revisión, el Instituto determinará los procedimientos de responsabilidad correspondientes, que pueden derivar en sanciones desde una amonestación y multa hasta la inhabilitación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP
        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reducción de tiempos afecta la participación de independientes, señala el documento firmado por Acosta Naranjo

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE
        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Poder Judicial reportó más de 11 mil sentencias en el primer año bajo modelo electo

        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)
        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)

        Admite PJE "filtración" de datos, pero desconocen gravedad (video)

        SLP

        Rubén Pacheco

        Una auditoría externa permitió retirar enlaces con los documentos en redes sociales, explicó Zarazúa Martínez

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso
        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Luis Fernando Gámez Macías, diputado por Soledad, liderará la Mesa Directiva tras consenso entre las fuerzas políticas.