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Proceso de becas en la Universidad Politécnica se mantiene abierto

Por Samuel Moreno

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Proceso de becas en la Universidad Politécnica se mantiene abierto
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      La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UP) incorporó alrededor de mil 600 estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026-2027, entre las modalidades presencial y ejecutiva mixta, mientras que el programa, Becas para Jóvenes sin Límites, mantiene abierto su proceso de inscripción.

      Para este esquema de apoyo se contemplaron 28 espacios, aunque la institución todavía no cierra el registro, por lo que la cifra definitiva de becas otorgadas se dará a conocer una vez concluido el proceso.

      El nuevo ingreso representa una parte de la comunidad universitaria que para este ciclo se estima en alrededor de 6 mil 500 estudiantes, considerando a quienes continuarán sus estudios y a los recién incorporados.

      Las carreras con mayor demanda se concentran principalmente en las áreas de ingeniería, particularmente Ingeniería Industrial y Manufactura Avanzada, además de la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia.

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      La UP mantendrá así su oferta académica en ambas modalidades, con una matrícula que se prevé alcance los 6 mil 500 estudiantes durante el nuevo ciclo escolar.

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