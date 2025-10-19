Promueven en Conalep 043 la sexualidad con dignidad y sin discriminación

En el plantel Conalep 043, la abogada y especialista en derechos humanos y género Gabriela Silva, integrante de Organización Para Chicas A.C. (OPC) ofreció la conferencia "Sexualidad con dignidad: derecho, salud y prevención de la violencia", en colaboración con la red de embajadoras potosinas We R Women On Fire. Durante su intervención, la ponente abordó la importancia del acceso a información y servicios de salud sexual, así como la relevancia de la dignidad humana como principio que protege contra cualquier forma de discriminación.

Silva destacó que la dignidad es la base para ejercer los derechos de todas las personas, y recordó que la Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación. Señaló que la exclusión en temas de sexualidad no se limita a burlas o estigmas, sino que también ocurre cuando se niega acceso a información o servicios esenciales. "No nos deben discriminar al momento de acceder al conocimiento sobre nuestro cuerpo o sobre salud sexual; tenemos derecho a esa información", afirmó.

La especialista también hizo referencia al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayando que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar su lugar de residencia o condiciones sociales. "Cada quien define lo que le hace sentirse bien; nadie puede imponer una idea de dignidad", señaló.

Durante la charla, Silva explicó las cuatro dimensiones de la sexualidad como herramientas para la prevención de la violencia y la toma de decisiones informadas. En la dimensión biológica se refirió al conocimiento del cuerpo, los procesos hormonales y la menstruación, así como al placer como algo natural. La dimensión psicológica aborda la relación entre emociones y cuerpo, y la importancia de cuidar la autoestima. La social considera la influencia de la cultura y las relaciones afectivas, emocionales y sexuales, mientras que la ética se centra en el respeto, el consentimiento y la responsabilidad.

Al finalizar la conferencia, Silva enfatizó que respetar los propios límites y los de los demás es fundamental para ejercer una sexualidad responsable y prevenir situaciones de violencia.