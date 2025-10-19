logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Urge Gallardo a combatir el maltrato animal

Señala el gobernador que municipios deben implementar medidas preventivas

Por Rubén Pacheco

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Urge Gallardo a combatir el maltrato animal

Dado que los ayuntamientos desacatan la obligación de impedir el uso de caballos y burros para el arrastre y recolección de basura en carretones, el gobernador José Ricardo Gallardo 

Cardona, urgió a los gobiernos municipales intervenir e implementar programas para erradicar ese tipo de maltrato animal.

Desde el 1 de junio del 2024 está prohibido el uso y tránsito de vehículos tirados por animales en la entidad, sin embargo, en la zona metropolitana los trabajadores recolectores de basura siguen utilizando equinos sin que alguna autoridad se los impida.

El mandatario estatal consideró que los carretoneros no tienen un cuidado apropiado de los animales, pues es común que los ejemplares se desmayen o mueran cuando van por la calle al no soportar las extensas jornadas de trabajo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No hay manera de poderlos cuidar o que digan que los cuidan, porque los exponen a jornadas de trabajo muy largas, que el animal no está adecuado o hecho para esas jornadas tan largas y mucho menos cargando esa cantidad de peso”, reprochó.

En entrevista, rememoró que cuando fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez cambió los carretones por motocarros, logrando mejorar las condiciones de los equinos, sin embargo, los recolectores desarmaban los vehículos para venderlos y volver a usar a los animales.

“No al ayuntamiento de la capital, a los 59 ayuntamientos. Es un tema que se pidió que estuviera legislado, que estuviera regulado; ya lo hicimos, ya está, ya hay una ley y ahora les toca aplicar la ley”, comentó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nuevos impuestos deben fomentar la salud: Canacintra
Nuevos impuestos deben fomentar la salud: Canacintra

Nuevos impuestos deben fomentar la salud: Canacintra

SLP

Samuel Moreno

Urge Gallardo a combatir el maltrato animal
Urge Gallardo a combatir el maltrato animal

Urge Gallardo a combatir el maltrato animal

SLP

Rubén Pacheco

Señala el gobernador que municipios deben implementar medidas preventivas

Potosinos adoptan cultura del reciclaje
Potosinos adoptan cultura del reciclaje

Potosinos adoptan cultura del reciclaje

SLP

Samuel Moreno

En febrero o marzo, mudanza a La Pila
En febrero o marzo, mudanza a La Pila

En febrero o marzo, mudanza a La Pila

SLP

Rubén Pacheco