Urge Gallardo a combatir el maltrato animal

Dado que los ayuntamientos desacatan la obligación de impedir el uso de caballos y burros para el arrastre y recolección de basura en carretones, el gobernador José Ricardo Gallardo

Cardona, urgió a los gobiernos municipales intervenir e implementar programas para erradicar ese tipo de maltrato animal.

Desde el 1 de junio del 2024 está prohibido el uso y tránsito de vehículos tirados por animales en la entidad, sin embargo, en la zona metropolitana los trabajadores recolectores de basura siguen utilizando equinos sin que alguna autoridad se los impida.

El mandatario estatal consideró que los carretoneros no tienen un cuidado apropiado de los animales, pues es común que los ejemplares se desmayen o mueran cuando van por la calle al no soportar las extensas jornadas de trabajo.

“No hay manera de poderlos cuidar o que digan que los cuidan, porque los exponen a jornadas de trabajo muy largas, que el animal no está adecuado o hecho para esas jornadas tan largas y mucho menos cargando esa cantidad de peso”, reprochó.

En entrevista, rememoró que cuando fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez cambió los carretones por motocarros, logrando mejorar las condiciones de los equinos, sin embargo, los recolectores desarmaban los vehículos para venderlos y volver a usar a los animales.

“No al ayuntamiento de la capital, a los 59 ayuntamientos. Es un tema que se pidió que estuviera legislado, que estuviera regulado; ya lo hicimos, ya está, ya hay una ley y ahora les toca aplicar la ley”, comentó.