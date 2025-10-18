Propone Galindo aumentar dinero para Bomberos en 2026

El alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que el Ayuntamiento de la capital propondrá un nuevo incremento en la partida presupuestal destinada al H. Cuerpo Metropolitano de Bomberos para el ejercicio fiscal 2026.

Durante una reciente sesión de Cabildo en la que se entregaron reconocimientos a integrantes de la corporación por su trayectoria , el edil adelantó que la propuesta será incluida en la nueva Ley de Ingresos del municipio.

"Este año ya les incrementamos como un 20 o 25 por ciento, y vendrá un nuevo incremento todavía; no sé cuánto, necesito ver todo el escenario de la ley de ingresos, pero la intención está", señaló Galindo Ceballos.

Cabe recordar que en el mes de julio entró en vigor la propuesta para el incremento de la partida presupuestal que la administración capitalina entrega a los bomberos la cual ya es de un millón de pesos mensuales.

El alcalde subrayó además que, aunque el Ayuntamiento de la capital asume la mayor carga financiera, el Cuerpo de Bomberos opera a nivel metropolitano e incluso brinda apoyo en otros municipios del estado. Por ello, hizo un llamado a que otras instancias gubernamentales y municipios también contribuyan al fortalecimiento económico de la institución.

"Tenemos un muy buen cuerpo de bomberos; lo que necesitan es el estímulo económico, y de nuestra parte lo van a tener", aseguró el presidente municipal.