Aplicarán vacunas de tétanos y hepatitis en la Huasteca

Como parte de las tareas para restablecer las condiciones de sanidad en los municipios de la región Huasteca, se realiza vacunación contra tétanos y hepatitis A, para las personas afectadas por las inundaciones, informó Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Además de informar que este viernes, inició la campaña de vacunación contra la influenza del período invernal en el estado, expuso que se mantienen los programas de inmunización en general para las y los residentes huastecos.

Describió que sumado al biológico de influenza, en la región huasteca, también se aplicarán de VPH para infantes de quinto de primaria o alumnos no escolarizados de 11 años cumplidos y la BCG para la tuberculosis en recién nacidos.

“Hepatitis A para cualquier persona que estuvo cerca de alguna zona afectada por inundación. También tenemos la vacuna de tétanos. Entonces, tanto en Centros de Salud como en Jurisdicciones tenemos el esquema completo”, subrayó.

La funcionaria estatal exhortó a la ciudadanía de los municipios siniestrados, acudir a los Centros de Salud o Jurisdicciones Sanitarias, con el objetivo de completar los esquemas de inoculación.

“Iniciamos con el tema la cloración del agua, después nos vamos con el tema de desinfectante, el tema de entrega desparasitante y ponerse las vacunas de hepatitis A y tétanos”, concluyó.