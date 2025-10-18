SLP, debajo de la media nacional en cáncer de mama

Según datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de 2024, publicadas por el INEGI, San Luis Potosí se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a la mortalidad por cáncer de mama. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), las cifras indican que el estado potosino registró una tasa estandarizada de 16.5 fallecimientos por cáncer de mama por cada 100 mil mujeres de 20 años.

Esta cifra es favorable al ubicarse por debajo de la tasa promedio nacional, que alcanzó los 18.7 fallecimientos en el mismo grupo de población. A pesar de esta relativa ventaja estatal, el cáncer de mama se mantiene como la primera causa de muerte entre los tumores malignos a nivel nacional. El 99.2% de las defunciones por esta enfermedad en 2024 ocurrieron en mujeres. Además, la tasa de mortalidad a nivel país ha mostrado un incremento constante, pasando de 15.7 en 2015 a 18.7 en 2024.

Mientras que San Luis Potosí mantiene una tasa inferior a la media, existen marcadas diferencias con otras entidades federativas. Los estados con las tasas de mortalidad más elevadas en 2024 fueron Chihuahua, con 27.6, y Baja California Sur, con 24.0. Por otro lado, las tasas más bajas del país se registraron en Guerrero (12.7) y Tlaxcala (12.9).

Respecto a la edad, la enfermedad afecta con mayor letalidad a las mujeres mayores. Si bien el mayor número de defunciones se concentró en el grupo de 50 a 59 años con 2 mil 121 defunciones, la tasa más alta de fallecimientos por cada 100 mil mujeres se observó en el grupo de 80 años y más, con 79.6 defunciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al diagnóstico, la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) de 2021 indicó que el 36.0% de las mujeres de 50 años y más recibieron el diagnóstico entre los 50 y 59 años. Los tratamientos médicos más utilizados por las mujeres diagnosticadas fueron la quimioterapia o medicamento (76.8%), la radiación o rayos X (71.8%) y la cirugía o biopsia (66.1%).