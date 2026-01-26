logo pulso
Protección Civil advierte descenso a 0 grados por frente frío 30

Prevén lluvias, escarcha en zonas serranas y bajas temperaturas en la mayor parte del estado

Por Redacción

Enero 26, 2026 07:14 a.m.
A
Protección Civil advierte descenso a 0 grados por frente frío 30

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por el ingreso del frente frío número 30, que provocará lluvias y formación de escarcha en sierras de la zona Media y la Huasteca a partir de la tarde, además de un marcado descenso en las temperaturas en gran parte del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas serán de 15 °C en la zona Centro y 17 °C en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta 0 °C en la zona Centro y 1 °C en el Altiplano, con ambiente frío y vientos.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó abrigarse adecuadamente, revisar calentadores, estufas y chimeneas para evitar acumulación de monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores para prevenir daños por congelamiento.

En el ámbito de la salud, pidió hidratarse, consumir frutas con vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de mantenerse atentos a la información oficial.

