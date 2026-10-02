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Las lluvias anegan calles y dejan árboles caídos

P.C. rescató a automovilista que quedó varado en el Río Santiago

Por Samuel Moreno

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Las lluvias anegan calles y dejan árboles caídos
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      La lluvia registrada durante la noche y madrugada, con una acumulación cercana a los 50 milímetros, dejó como saldo árboles derribados, vialidades anegadas y cierres de circulación en distintos puntos de la capital, aunque hasta el momento no se reportaban inundaciones en viviendas ni afectaciones mayores en colonias, informó el director de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta.

      Árbol caído y acumulación de agua en puntos críticos

      Entre los puntos que requirieron atención se encuentra el Río Santiago, a la altura del puente Carlo Magno, donde se registró la caída de un árbol. También se reportó acumulación de agua en el puente Othón, sitio en el que personal de distintas áreas municipales realizaba labores de desazolve para liberar la circulación y evitar mayores complicaciones.

      Polanco Acosta explicó que la lluvia se presentó de manera constante, pero sin periodos cortos de intensidad extrema, condición que suele generar mayores problemas de inundación. Por ello, señaló que no se tenían reportes de viviendas afectadas ni de personas que requirieran ser rescatadas dentro de sus domicilios, pese a los encharcamientos registrados en diferentes sectores de la ciudad.

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      Rescate y acciones municipales para restablecer tránsito

      Como parte de las labores de atención, las cuadrillas municipales también trabajaban en la reapertura del denominado Puente Naranja, entre los límites con Soledad de Graciano Sánchez, con el objetivo de restablecer el tránsito durante la mañana y antes de la salida de estudiantes de las escuelas cercanas. Protección Civil mantenía recorridos y atención en los puntos donde persistían acumulaciones de agua.

      Dentro del balance de incidentes, el director informó además que elementos de Protección Civil rescataron durante las primeras horas de la mañana a un adulto mayor de nacionalidad estadounidense, cuyo vehículo quedó atrapado en una zona anegada. El conductor fue puesto a salvo y no presentó lesiones, por lo que el hecho quedó únicamente en daños materiales y la movilización de los cuerpos de auxilio.

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