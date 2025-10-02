Proyectan cinco nuevos restaurantes, pero han cerrado 20: Canirac

En lo que va del año han cerrado 20 grandes restaurantes, pero hay proyecto para la apertura de cinco, y algunas de las causas incluyen el hecho de que el precio de la carne subió a valores que van de un 30 a 80 por ciento, dijo el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Alejandro Espinoza Abaroa.

Añadió Espinoza Abaroa que hay cierres de negocios por diferentes causas y son más los que están bajando la cortina con respecto a los proyectos que vienen. Por ahora están en puerta cinco proyectos grandes.

Dijo que subir los precios de los insumos impacta en los márgenes de utilidad, y eso también se ve con mayor amenaza ahora que aumentaría el precio de los refrescos, y es de imaginarse lo que ocurrirá en lugares donde el refresco es una parte importante del ingreso que tienen, por ejemplo en la venta de los tacos o las gorditas.

Recordó que en esos casos no queda de otra que subir los precios, y es por ello que finalmente quienes terminan pagando son los consumidores finales, como ha sucedido con el incremento del precio de la carne importada, cuyos valores van del 30 al 80 por ciento y no es por un tema de impuestos, sino por dos años de sequía que ha vivido Estados Unidos, lo que significó el sacrificio de las madres productoras.

