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Llama el PT al "zumayismo" a seguir en la contienda

La declaración luego de que Sánchez Zumaya, renunciara a la contienda del 27

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Llama el PT al "zumayismo" a seguir en la contienda
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      Gerardo Sánchez Zumaya tenía, según el Partido del Trabajo (PT), "todas las condiciones para ganar" la gubernatura de San Luis Potosí, hasta la segunda semana de septiembre, pero este jueves confirmó su salida de la contienda bajo las siglas del partido 

      La declaración del partido ocurre mientras Morena y sus aliados, avanzan en sus definiciones rumbo a 2027. Sánchez Zumaya había buscado inicialmente participar por Morena y, tras no concretar esa ruta, se registró con el PT para competir dentro del proceso de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

      En su posicionamiento, el PT atribuyó el crecimiento de Sánchez Zumaya al respaldo que, según sostuvo, obtuvo durante los meses en que recorrió distintas regiones del estado.  "La lucha de Gerardo le fue ganando el respeto y apoyo del pueblo potosino por la forma de decir las cosas que pasan en nuestro estado de manera directa, seca y sin temor que lo convirtió en la voz de la oposición de miles de potosinos", se lee en el comunicado.

      Sin embargo, su salida se produce además con la definición de Elí César Cervantes como coordinador estatal de Morena, posición que forma parte de la ruta de ese partido hacia la gubernatura de 2027.

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      Tras la renuncia, el PT aseguró que continuará con su proyecto político y señaló el llamado "Zumayismo" como una fuerza que, según el partido, permanece entre el electorado potosino.

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