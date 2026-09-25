Morena y PT buscan resolver diferencias

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Ciudad de México.- Después de que el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, amagó con romper la alianza con Morena y señaló que los guindas podrían perder 12 gubernaturas en 2027, la líder morenista, Ariadna Montiel Reyes, se reunió con la dirigencia petista encabezada por Alberto Anaya Gutiérrez.

En redes sociales, Montiel Reyes aseveró que la unidad ha sido y seguirá siendo la fuerza de la alianza. "Compartimos una historia de lucha y un mismo compromiso con la transformación de México. Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando", indicó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, explicó que en la reunión se instaló la mesa técnica solicitada por el PT con el objetivo de fortalecer el proceso de coalición de cara a las elecciones de 2027, y afirmó que quien le apuesta a la división de la alianza "se quedará con las ganas".

Hernández Mora sostuvo que "nuestras alianzas están construidas sobre principios, ideales compartidos, el compromiso con el pueblo de México y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ante la debilidad de la derecha que se opone a la transformación y le apuesta a la división de la Cuarta Transformación, les informo que se quedarán con las ganas. No es lo mismo tener puntos encontrados y debatir, que una ruptura", dijo.

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"En los movimientos democráticos, el debate es parte de la construcción de lo común y enriquece", agregó.

Asimismo, Montiel Reyes se reunió con Beatriz Mojica Morga, coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, y Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, luego de las inconformidades suscitadas por los resultados del proceso interno de Morena.

Montiel Reyes expresó que "me dio mucho gusto conversar con las compañeras Beatriz Mojica, coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, y nuestra querida Abelina López Rodríguez".

La morenista reconoció el trabajo y compromiso de todos quienes construyen el movimiento, y afirmó que "la unidad es y seguirá siendo nuestro camino".