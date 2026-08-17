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PTAR de Escalerillas se entregará al Ayuntamiento

CEA prepara licitación de la obra; Conagua destinará 6 mdp

Por Rubén Pacheco

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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PTAR de Escalerillas se entregará al Ayuntamiento
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      Una vez que concluya la rehabilitación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de la localidad Escalerillas, se realizará la entrega formal al gobierno capitalino, a fin de que sea el encargado de la operatividad de la infraestructura.

      Acciones de la autoridad

      Así lo informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y quien estimó que la ejecución de las obras podría concluirse en un plazo de 100 a 150 días. En tanto que el proceso de licitación sería de un mes o mes medio, complementó.

      "La gran ventaja, es que ya se cuenta con el proyecto y estamos precisando un par de puntos, para poder iniciar estos trabajos", añadió. Aunque el financiamiento de 6 millones de pesos proviene al 100 por ciento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Martínez Sánchez asumió que la financiación se ha realizado entre el Estado y la Federación.

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      Detalles confirmados

      El municipio (de San Luis Potosí), pues creemos que ha manifestado que no tiene los recursos, por eso es que se ha solicitado directamente del estado a la Conagua para realizar este trabajo", expuso que pese a que, en semanas anteriores la Conagua advirtió que el Gobierno del Estado reconoció la insuficiencia presupuestal para cubrir dicha rehabilitación.

      Dijo que luego de la finalización de los trabajos la CEA establecerá un acuerdo con la Dirección del Agua del Ayuntamiento capitalino, en aras de oficializar la entrega del proyecto operativo.

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