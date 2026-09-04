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PVEM en SLP sigue sin aliados

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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PVEM en SLP sigue sin aliados
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      El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, mantiene abiertas las posibilidades de alianza para la elección de 2027, sin descartar acuerdos con fuerzas políticas distintas a Morena y el Partido del Trabajo.

      El dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, afirmó que no existe ningún partido con el que estén cerradas las conversaciones. "Para nadie, para nada", respondió al ser cuestionado al respecto, y agregó que también esperarán a que otras fuerzas políticas manifiesten su interés en dialogar.

      Será hasta diciembre cuando comiencen las mesas estatales para definir las posibles coaliciones en San Luis Potosí. Segura explicó que la participación conjunta del Verde con Morena y PT no ha sido la misma en todos los procesos electorales, pues en elecciones anteriores han competido unidos únicamente en algunos municipios y distritos.

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