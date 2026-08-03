Que aún no saben cuánto costarán apoyos escolares

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Al igual como le sucedió hace varios días a Leticia Vargas Tinajero, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), reconoció que todavía no se tiene definido el monto de inversión para la ejecución del Programa Regreso a Clases, entrega de zapatos, mochilas y útiles escolares.

El pasado jueves por la mañana, el Gobierno del Estado inició el esquema asistencialista en la colonia Santo Tomás 2, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Está dirigido a la población estudiantil de educación básica.

Pese a que ya comenzó la entrega de apoyos a los escolares, Martínez Galarza justificó desconocer la inversión, porque la Sedesore se encuentra en proceso de revisión y cierre de información.

La funcionaria estatal añadió que actualmente el departamento administrativo verifica los padrones de beneficiarios para evitar duplicaciones, y la revisión de la calendarización al interior del estado.

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En entrevista, informó que el universo corresponde a un estimado de 400 mil estudiantes en las cuatro regiones geográficas, de los cuales se prevé dar cobertura a cerca del 80 por ciento.

"Contemplando que hay muchas escuelas, sobre todo, privadas que, en esas escuelas, pues bueno es un tema diferente. Nosotros estamos trabajando ahorita con las escuelas públicas, justamente para tratar de revisar, pero no so es ajeno a que también estamos recibiendo solicitudes de algunos grupos sociales", concluyó.