Queda dañada la red de agua potable y drenaje en Tamazunchale

22 comunidades quedaron afectada tras las inundaciones por lluvias en el municipio huasteo

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
El director del Organismo Operador de Agua de Tamazunchale, Julio César Montero García, reportó que 22 comunidades del municipio presentan daños severos en sus redes de agua potable y drenaje, principalmente por las recientes lluvias e inundaciones que destruyeron infraestructura y dejaron sin servicio a varias localidades.

Montero García señaló que, a diferencia de municipios más grandes, la infraestructura del organismo carece de la solidez y recursos suficientes para enfrentar este tipo de emergencias. “Todavía nos falta mucho para poder tener la capacidad y el nivel que tienen otros organismos con más recursos”, dijo, y destacó que Tamazunchale arrastra rezagos históricos en materia hídrica, por lo que los trabajos de rehabilitación se ven limitados por falta de equipo y presupuesto.

El funcionario explicó que la geografía del municipio complica el mantenimiento de las redes hidráulicas, pues atraviesa tres ríos —Mahaca, Claro y Oaxaca—, lo que imposibilita desvíos o canalizaciones que podrían proteger la infraestructura. Montero García advirtió que cualquier intervención que modifique el cauce de los ríos, como maquinaria pesada en caminos, puede generar desbordamientos y nuevos daños, por lo que las obras deben planearse con cuidado.

El director del organismo enfatizó que los riesgos persisten y que será necesario continuar con labores de prevención y mantenimiento, especialmente en comunidades de difícil acceso y con mayor vulnerabilidad.

Finalmente, Montero García subrayó que la situación refleja la desigualdad en la capacidad de respuesta entre municipios grandes y pequeños. Las 22 comunidades afectadas evidencian que la falta de inversión sostenida en infraestructura básica sigue siendo un desafío clave para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en la región de la Huasteca potosina.

