Queda dañada la red de agua potable y drenaje en Tamazunchale

El director del Organismo Operador de Agua de Tamazunchale, Julio César Montero García, reportó que 22 comunidades del municipio presentan daños severos en sus redes de agua potable y drenaje, principalmente por las recientes lluvias e inundaciones que destruyeron infraestructura y dejaron sin servicio a varias localidades.

Montero García señaló que, a diferencia de municipios más grandes, la infraestructura del organismo carece de la solidez y recursos suficientes para enfrentar este tipo de emergencias. “Todavía nos falta mucho para poder tener la capacidad y el nivel que tienen otros organismos con más recursos”, dijo, y destacó que Tamazunchale arrastra rezagos históricos en materia hídrica, por lo que los trabajos de rehabilitación se ven limitados por falta de equipo y presupuesto.

El funcionario explicó que la geografía del municipio complica el mantenimiento de las redes hidráulicas, pues atraviesa tres ríos —Mahaca, Claro y Oaxaca—, lo que imposibilita desvíos o canalizaciones que podrían proteger la infraestructura. Montero García advirtió que cualquier intervención que modifique el cauce de los ríos, como maquinaria pesada en caminos, puede generar desbordamientos y nuevos daños, por lo que las obras deben planearse con cuidado.

El director del organismo enfatizó que los riesgos persisten y que será necesario continuar con labores de prevención y mantenimiento, especialmente en comunidades de difícil acceso y con mayor vulnerabilidad.

Finalmente, Montero García subrayó que la situación refleja la desigualdad en la capacidad de respuesta entre municipios grandes y pequeños. Las 22 comunidades afectadas evidencian que la falta de inversión sostenida en infraestructura básica sigue siendo un desafío clave para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en la región de la Huasteca potosina.