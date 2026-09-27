Rahabilitarán jardinera del Centro de las Artes

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Después de más de 15 meses de permanecer dañada y ante los reclamos de vecinos y colectivos de la zona, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí comenzará la próxima semana con la reparación de una jardinera ubicada a las afueras del Centro de las Artes, aunque el propio titular de la dependencia, Christian Azuara, reconoció que el espacio no forma parte del patrimonio municipal.

Azuara explicó que el área fue revisada con la Dirección de Patrimonio y se determinó que no corresponde al municipio. Sin embargo, señaló que Servicios Municipales interviene habitualmente en áreas verdes y que, en este caso, se tomó la decisión de atender el desperfecto pese a la falta de claridad sobre la responsabilidad jurídica del espacio.

"Yo ya giré las indicaciones a mi personal, que le entremos a poder hacer la reparación", afirmó el funcionario, quien consideró que la jardinera forma parte de la imagen del inmueble de uno de los espacios que reciben visitantes. Añadió que se buscará realizar la intervención de manera integral y no dejar el problema únicamente en la discusión sobre a qué autoridad corresponde.

El desperfecto había sido reportado desde hace alrededor de 15 meses por personas que acuden de manera constante al jardín para realizar labores de riego y cuidado de los árboles.

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Durante ese periodo se cuestionó qué autoridad debía hacerse cargo, si se habían fincado responsabilidades por el daño y cuándo se realizaría la reparación, sin que hasta ahora se concretara una solución. El caso volvió a ser señalado por el colectivo Frente Unido por la Zona Norte, que solicitó información por escrito para conocer quién debía intervenir.

El titular de Servicios Municipales indicó que la reparación comenzará la próxima semana a través del área de Imagen Urbana y que también se revisará con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el permiso correspondiente. Con ello, el municipio intervendrá en un espacio cuya pertenencia no reconoce como municipal, luego de más de un año de que el desperfecto permaneciera sin atención.