logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ramsés Moreno podrá regresar al preescolar

Por Flor Martínez

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Ramsés Moreno podrá regresar al preescolar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ramsés Moreno, un menor con una condición que afecta la movilidad de la cadera y las piernas, recibió una silla de ruedas que le permitirá desplazarse con mayor facilidad y reincorporarse al kínder, al que había dejado de asistir debido a la falta de esta asistencia.

      La silla de ruedas fue otorgada por el DIF Municipal, por lo que la madre de Ramsés agradeció el apoyo al señalar que representa un gran alivio para ella y su pequeño, ya que le permitirá retomar sus actividades escolares.

      De acuerdo con su madre Abigail Moreno, Ramsés ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas y actualmente enfrenta dificultades para desplazarse, por lo que contar con una silla de ruedas representaba una necesidad para facilitar sus actividades cotidianas y su regreso a la escuela.

      Explicó que, aunque Ramsés puede caminar, requiere apoyo para movilizarse, situación que también representaba un gasto difícil de solventar para la familia, particularmente ante su ingreso 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      al kínder.

      Señaló que anteriormente tenía que trasladarlo de un lugar a otro sin contar con el equipo adecuado, mientras que ahora podrá hacerlo con mayor facilidad.

      La madre destacó que uno de los principales beneficios será que Ramsés podrá reincorporarse a sus actividades escolares y convivir con sus compañeros, luego de que la falta de una silla de ruedas le había impedido acudir regularmente al kínder.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP
        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reducción de tiempos afecta la participación de independientes, señala el documento firmado por Acosta Naranjo

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE
        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Poder Judicial reportó más de 11 mil sentencias en el primer año bajo modelo electo

        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)
        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)

        Admite PJE "filtración" de datos, pero desconocen gravedad (video)

        SLP

        Rubén Pacheco

        Una auditoría externa permitió retirar enlaces con los documentos en redes sociales, explicó Zarazúa Martínez

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso
        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Luis Fernando Gámez Macías, diputado por Soledad, liderará la Mesa Directiva tras consenso entre las fuerzas políticas.