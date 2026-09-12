Ramsés Moreno podrá regresar al preescolar

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Ramsés Moreno, un menor con una condición que afecta la movilidad de la cadera y las piernas, recibió una silla de ruedas que le permitirá desplazarse con mayor facilidad y reincorporarse al kínder, al que había dejado de asistir debido a la falta de esta asistencia.

La silla de ruedas fue otorgada por el DIF Municipal, por lo que la madre de Ramsés agradeció el apoyo al señalar que representa un gran alivio para ella y su pequeño, ya que le permitirá retomar sus actividades escolares.

De acuerdo con su madre Abigail Moreno, Ramsés ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas y actualmente enfrenta dificultades para desplazarse, por lo que contar con una silla de ruedas representaba una necesidad para facilitar sus actividades cotidianas y su regreso a la escuela.

Explicó que, aunque Ramsés puede caminar, requiere apoyo para movilizarse, situación que también representaba un gasto difícil de solventar para la familia, particularmente ante su ingreso

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al kínder.

Señaló que anteriormente tenía que trasladarlo de un lugar a otro sin contar con el equipo adecuado, mientras que ahora podrá hacerlo con mayor facilidad.

La madre destacó que uno de los principales beneficios será que Ramsés podrá reincorporarse a sus actividades escolares y convivir con sus compañeros, luego de que la falta de una silla de ruedas le había impedido acudir regularmente al kínder.