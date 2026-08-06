Ratifican a Javier Flores al frente del IMPLAN

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Javier Ernesto Flores Navarro fue ratificado como director general del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí, luego de que el Consejo Consultivo del organismo y la Junta de Gobierno respaldaran su permanencia para continuar con los proyectos de planeación urbana en la capital potosina.

La designación se realizó durante una sesión ordinaria del Consejo Consultivo, en la que se presentó una terna integrada por Luis Lander, Ernesto Ochoa Guerra y el propio Flores Navarro. Finalmente, este último fue elegido para permanecer al frente del instituto.

La ratificación ocurre semanas después de que se aprobaran modificaciones al Reglamento Interno del IMPLAN para actualizar el procedimiento de nombramiento de su dirección general. Con los cambios, se eliminó un esquema considerado obsoleto y se estableció que la designación debe realizarse a partir de una terna propuesta por el Consejo Consultivo, en concordancia con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

Flores Navarro llegó por primera vez a la dirección del IMPLAN el 3 de agosto de 2022, cuando fue designado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos ante la Junta de Gobierno del organismo. Con la decisión tomada este año, permanecerá al frente del instituto para un nuevo periodo.

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Durante la sesión, Galindo Ceballos señaló que la continuidad en la dirección del organismo permitirá mantener el seguimiento de distintos proyectos urbanos en desarrollo. Entre ellos se encuentran iniciativas relacionadas con el Centro Histórico y otras acciones enfocadas en el crecimiento ordenado de la ciudad.

En la misma sesión también se aprobó la incorporación del ingeniero Moctezuma Ignacio González Martínez al Consejo Consultivo del IMPLAN, órgano integrado por representantes ciudadanos y especialistas que participan en la revisión y seguimiento de las políticas de planeación urbana del municipio.