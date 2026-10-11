Reabren circulación en el bulevar Payán

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A partir de este viernes quedó abierta la circulación desde la calle Malaquita hacia la avenida Salvador Nava Martínez, con conexión a Rutilo Torres, luego del cierre que se mantuvo por la primera etapa de construcción del puente superior vehicular Jacobo Payán, informó la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. El paso se habilitó en un solo carril para los automovilistas que circulan desde el Periférico.

El director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, señaló que la apertura corresponde a uno de los accesos intervenidos por los trabajos y permitirá a los conductores incorporarse a Salvador Nava, continuar hacia Rutilo Torres y conectar con los carriles principales de la avenida en dirección al poniente de la ciudad.

La obra registra un avance del 30 por ciento, de acuerdo con el funcionario, quien indicó que los trabajos continuarán pese a la reapertura de este tramo. Por ello, se mantendrá la presencia de personal y equipo en la zona, lo que podría generar condiciones de circulación distintas a las habituales.

Chávez Garza sostuvo que el programa de obra contempla concluir los trabajos hacia finales de este año. Mientras tanto, la apertura del acceso permitirá recuperar parcialmente la conexión vial entre Malaquita, Salvador Nava Martínez y Rutilo Torres, aunque el tránsito estará condicionado por la continuidad de las labores.

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Ante esta situación, el director general de Policía Vial y Movilidad, José Adolfo Ortiz Ibáñez, pidió a los automovilistas reducir la velocidad y extremar precauciones al transitar por el sector, debido a que la vialidad permanece en proceso de construcción.