Realiza Implan acciones para ampliar áreas verdes
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El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) trabaja en una estrategia para ampliar la presencia de áreas verdes en distintos puntos de la capital potosina mediante la habilitación de pequeños parques y espacios de convivencia en zonas habitacionales, informó su titular, Javier Ernesto Flores Navarro.
El funcionario señaló que, aunque San Luis Potosí cuenta con una importante superficie de áreas verdes gracias a los parques Tangamanga, estos espacios se encuentran concentrados en una misma zona de la ciudad.
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