Rebasa lirio limpieza en la presa San José

La presencia de aguas negras y el crecimiento de lirio acuático en la presa San José continúan deteriorando este cuerpo de agua, pese a los trabajos de limpieza recientes. Ante esta situación, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno presentó un Punto de Acuerdo para exigir a Interapas, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que expliquen qué acciones están aplicando para frenar la contaminación.

El exhorto busca que las autoridades responsables informen si realizan labores permanentes de limpieza en la presa, en qué consisten y qué medidas concretas implementarán para evitar tanto el desfogue de aguas negras como la reaparición del lirio acuático, una problemática que se mantiene desde hace varios años.

En su exposición de motivos, el legislador argumentó que la presa San José se encuentra invadida por lirio acuático, una planta flotadora de raíz acuática que degrada el medio ambiente. Señaló que los residuos que deja esta especie, al mezclarse con compuestos químicos utilizados para la potabilización del agua, afectan la calidad del recurso y agravan su deterioro.

Aunque recientemente iniciaron trabajos para retirar el lirio de la presa San José, Badillo Moreno señaló que se trata de una medida urgente pero insuficiente, ya que el problema de fondo es el ingreso constante de aguas negras que alimentan su crecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que descargas provenientes de fraccionamientos y comunidades como Escalerillas, Mesa de Conejos, colonia Insurgentes, La Pilita y Tierra Blanca continúan llegando a la presa.