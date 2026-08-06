Rechaza CO creación del nuevo IPAG

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La organización civil Ciudadanos Observando (CO) acusó al Congreso de impulsar, sin una discusión pública suficiente, reformas que podrían debilitar el acceso a la información y la rendición de cuentas.

CO también rechazó la creación del Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG) como un organismo desconcentrado de la Contraloría General del Estado. Afirmó que esa estructura lo dejaría subordinado al Poder Ejecutivo, en vez de garantizar su independencia.

El señalamiento se dirige contra las iniciativas presentadas por el diputado del Partido Verde, Luis Felipe Castro Barrón, para expedir las nuevas leyes estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

De acuerdo con la asociación, las propuestas fueron elaboradas sin una apertura efectiva para recibir observaciones de especialistas, académicos, organizaciones civiles y usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí