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Recibiría la capital basura de Soledad

Por Rolando Morales

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Recibiría la capital basura de Soledad
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que mantiene un buen diálogo con su homólogo de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, para permitir que el municipio vecino disponga sus residuos en el territorio capitalino, pese a las diferencias que persisten en otros temas entre ambos gobiernos.

      Explicó que el acuerdo se alcanzó ante la falta de un sitio para la disposición final de los residuos en Soledad y que se mantiene vigente desde el día del informe del alcalde soledense. Señaló que el entendimiento fue político y no económico, como parte de la voluntad de evitar que los conflictos entre administraciones afecten la prestación de servicios a la población.

      Galindo Ceballos sostuvo que la coordinación con Navarro Muñiz se mantiene mediante llamadas telefónicas y mensajes, mientras que la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos de la capital organiza los aspectos operativos, como rutas, horarios y cantidades. Aseguró que el Ayuntamiento no destina recursos propios para este acuerdo, pues la disposición final corresponde a la empresa Red Ambiental, con la que Soledad debe resolver cualquier asunto económico.

      El alcalde capitalino contrastó esta coordinación con las diferencias en torno al agua, al considerar que podría haber intereses ajenos al presidente municipal de Soledad que buscan separar a ambos municipios en la gestión del servicio por parte del organismo Interapas. No obstante, afirmó que el trabajo conjunto también se mantiene en materia de seguridad pública, particularmente en los perímetros limítrofes entre San Luis Potosí y Soledad.

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      "Yo no meto la política en los servicios", sostuvo Galindo, al insistir en que la relación con Navarro Muñiz permite alcanzar acuerdos cuando existe disposición de ambas partes. Reiteró que la capital apoyará a la población soledense con la recepción de residuos, siempre bajo las condiciones establecidas para evitar que el convenio represente un gasto adicional para el Ayuntamiento.

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